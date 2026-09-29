Andrea Tempestini, addio al vicedirettore di Libero

Lutto a Libero: è morto a 40 anni il vicedirettore Andrea Tempestini. Giornalista professionista dal 2010, era digital editor di Liberoquotidiano.it, il nostro sito. Lascia la moglie Ambra, i figli Ottavia e Marcello. Era la nostra guida, collega e amico: lascia un vuoto enorme in tutta la redazione. Alla sua famiglia il direttore Alessandro Sallusti e tutto il mondo di Libero esprimono le più sentite condoglianze.

"Esprimo cordoglio e vicinanza a nome mio e dei deputati di Fdi alla famiglia di Andrea Tempestini, vicedirettore e digital editor di Libero, e a tutta la redazione della testata. La sua scomparsa lascia un vuoto nella comunità giornalistica e tra quanti hanno avuto modo di conoscerne la professionalità, l'impegno e la passione per il lavoro. Alla famiglia, ai colleghi e a tutta la redazione di Libero rivolgo le mie più sentite condoglianze", ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei Deputati, Galeazzo Bignami.

Si aggiungono le parole di Ignazio La Russa, presidente del Senato: "È con sincero dispiacere che ho appreso la notizia della scomparsa di Andrea Tempestini. Un giornalista che ha saputo distinguersi per professionalità, passione e attenzione al proprio lavoro, contribuendo con il suo impegno alla vita e all'informazione della testata. In questo momento di dolore desidero esprimere la mia vicinanza alla sua famiglia, ai colleghi e a tutta la redazione di Libero, ai quali rivolgo le più sentite condoglianze".