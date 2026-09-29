Sondaggio Izi, "l'effetto Vannacci è modesto, ma...": bomba su centrodestra ed elezioni

L'effetto Vannacci nella coalizione di centrodestra è modesto e vale appena il + 2,2%, ma è determinante per far scattare il premio di maggioranza. La coalizione guidata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni con il partito del generale supererebbe infatti l'attuale 41,5%, soglia che non consente di ottenere il correttivo fissato dallo Stabilicum, arrivando insieme a Futuro Nazionale al 43,7%.

Questo è quanto emerge da un sondaggio realizzato da Izi, azienda di analisi e valutazioni economiche e politiche, presentato questa mattina nel corso della trasmissione l'Aria che Tira condotta da David Parenzo su La 7. La somma del 7,2%, tanto vale il partito di Vannacci al momento, non è dunque algebrica ma ha pesi e contrappesi che ricadono sui partiti di maggioranza, mettendo in fuga soprattutto gli elettori della Lega, che passerebbe dal 5,6% al 4,9% e di Fdi che dal 27,2% scivolerebbe al 24,7%.