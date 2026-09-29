Quella mentalità da tener viva

Nel giorno in cui Silvio Berlusconi avrebbe compiuto 90 anni, uso le sue lenti per guardare l’attualità noiosa e provinciale del nostro Paese, ignaro di quanto il mondo corra verso il futuro mentre noi siamo impegnati in polemiche ridicole. A Milano, il possibile, pacato candidato sindaco della sinistra, Mario Calabresi, dice che la città deve essere vivibile per chi la manda avanti. Che governano loro Milano da 15 anni se lo dimentica. Ma soprattutto dovrebbe rivolgersi ai magistrati, che legano a caso le mani ai costruttori capaci di realizzare nuovi immobili che se arrivassero sul mercato darebbero casa a migliaia di famiglie e abbatterebbero i prezzi. Un po’ come fece Berlusconi ai tempi di Milano 2, dando moderno a visionario sfogo all’esigenza abitativa di una città in crescita. Perché è così che funziona il mercato che Berlusconi aveva esaltato nel suo primo discorso alla nazione: più produci, più cresci, meno paghi. Ricordarselo non sarebbe male, nel giorno del suo compleanno, e non solo.

Incredibile poi che, sempre a Milano, la sinistra protesti per l’intitolazione di un aeroporto (troppo poco, semmai) a un imprenditore che lì ha coniato edilizia stupenda, la squadra di calcio migliore al mondo e tra le maggiori di tutti i tempi, la tv commerciale che in Italia non esisteva e con essa una sacrosanta libertà di costume e di iniziativa privata contro il grigio monopolio statale, prima ancora che un partito politico allora cosi ricco di idee da rivoltare in due mesi l’esito già scritto di una competizione politica nazionale, portando in un Parlamento immobile la società civile più brillante e ribalda.