Valentino Rossi, lo sfogo amarissimo del papà Graziano: "Bastava quello"

"C’è una cosa che vale più di qualsiasi libro, di qualsiasi disco e qualsiasi intervista, il coraggio di guardare negli occhi una persona che abbiamo ferito e dirle semplicemente 'Mi dispiace'". È il passaggio con cui Graziano Rossi torna sulla frattura con i figli Valentino e Clara, dopo le parole concilianti della figlia, che aveva spiegato di voler "camminare con le proprie gambe" e aggiunto: "Non c’è niente di irrisolvibile, gli voglio bene e gli devo tanto".

Graziano, però, chiede perché quelle parole siano arrivate soltanto adesso in una intervista a Il Resto del Carlino: "Se questo era davvero il sentimento, perché non dirlo due anni e mezzo fa, prima di arrivare a una guerra legale durata due anni?". E ricorda: "Sono arrivati dopo una vicenda giudiziaria durata quattro anni, che ha coinvolto me e mia moglie, dopo accuse, contestazioni, perizie e momenti che, per chi li vive sulla propria pelle, non si cancellano con un’intervista”.