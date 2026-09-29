Roma, sgomberato il palazzo di via Tallone. Meloni: "Continua il lavoro per riportare legalità e sicurezza"

Le forze dell'ordine nella mattinata di martedì 29 settembre hanno fatto irruzione nel fabbricato abbandonato di Via Tallone in zona Tor Sapienza a Roma, noto come centrale di spaccio della zona. Gli agenti hanno prima circondato la zona e poi hanno fatto irruzione nel fabbricato ormai ridotto a rudere. "Accolgo positivamente l’intervento in corso in via Tallone - ha detto il presidente del Municipio, Mauro Caliste - più volte sollecitato in questi mesi alla Prefettura e fortemente atteso dalla cittadinanza. Ora la proprietà deve porre in essere ogni azione utile a custodire l’immobile in attesa della demolizione, come più volte richiesto e per ultimo a inizio settembre durante il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Ringrazio il prefetto Giannini per l’impegno e per aver portato avanti quanto definito".

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Sul fabbricato il presidente del V Municipio aveva già chiesto nel 2025 un intervento di sgombero e demolizione immediata. "Il Prefetto - ha spiegato Caliste a La Presse - in questi mesi ha avviato una trattativa con la proprietà per la demolizione del fabbricato. Questo per evitare che venga nuovamente rioccupato come già successo". Stessa vicenda è caduta qualche mese fa in un fabbricato a via Raffaele Costi, sempre in zona, che veniva costantemente occupato ogni volta che si interveniva. La Prefettura ha per questo assicurato l'immediata partenza dei lavori di manutenzione.

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