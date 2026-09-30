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Sigfrido Ranucci

Firenze, due bande di immigrati si sfidano in strada: volano mazze da baseball

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mercoledì 30 settembre 2026
Firenze, due bande di immigrati si sfidano in strada: volano mazze da baseball

1' di lettura

Due bande di stranieri, una di nordafricani e una di sudamericani, che si sfidano a colpi di mazze e cinghiate in mezzo alla strada. Quanto accaduto a Firenze lascia senza parole. Volano urla, partono gli inseguimenti e compaiono addirittura delle mazze da baseball provocando anche il danneggiamento di alcune auto in sosta. "Urlavano e se le davano di santa ragione – il racconto di un uomo –. Io sono stato uno dei tanti che hanno chiamato il 112. Ogni giorno qui è un dramma. Se continua così dobbiamo vendere casa e scappare altrove….. Ma è mai possibile?”.

"Quello che è successo ieri sera è stato impressionante”, le parole di Simone Gianfaldoni, referente del Comitato cittadini attivi San Jacopino. “Abbiamo visto due bande affrontarsi in mezzo alla strada, una di nordafricani e una di sudamericani. C'erano urla, inseguimenti, cinghie e mazze da baseball. Si colpivano continuando a correre. Alcuni sono arrivati fino al giardino di via Maragliano. Cose da non credere. Da brividi. Siamo purtroppo abituati a scene poco edificanti, ma una cosa simile ancora non era capitata….”.

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