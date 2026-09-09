Bancomat, stampi la ricevuta? Occhio alla truffa: conto svuotato

Il problema sono le informazioni sensibili scritte sulla ricevuta. Oltre ai dettagli della transazione, infatti, lo scontrino può riportare il numero di conto corrente, il saldo disponibile sul conto e altri dati legati al profilo bancario. Dati importanti che possono essere utilizzati dai truffatori. Di qui la raccomandazione delle autorità e degli esperti di sicurezza a prestare maggiore attenzione e a evitare di stampare le ricevute se non strettamente necessario.

Stampare la ricevuta del bancomat può comportare grossi rischi: l'ultima truffa sfrutta proprio quel pezzo di carta per svuotare il conto corrente del malcapitato di turno. Le segnalazioni sono arrivate già da diversi Paesi europei. Come funziona il raggiro? I truffatori raccolgono le ricevute abbandonate agli sportelli automatici, riuscendo così a fingersi dipendenti delle banche e a ingannare i clienti.

Dopo aver recuperato la ricevuta, i criminali possono fingersi operatori della banca e contattare il cliente sostenendo di dover “verificare un’anomalia” o “bloccare un accesso sospetto”. Con tono rassicurante chiedono dati aggiuntivi, come il codice cliente o le credenziali per l’home banking. Così riescono ad avere libero accesso al conto e a svuotarlo, bloccando in poco tempo l'accesso al legittimo proprietario. Un modo per evitare la truffa, però, c'è. Grazie alla tecnologia, infatti, è possibile non stampare la ricevuta e controllare le transazioni direttamente sul display dello sportello o utilizzare le app ufficiali della banca per verificare saldo e movimenti. Chi invece vuole comunque stampare lo scontrino, dovrebbe poi conservarlo nel portafoglio o distruggerlo, così da non permettere né la diffusione né la ricostruzione dei propri dati.