Meldola, maxi rissa dal barbiere: "Così no" e i marocchini lo pestano

Rissa all'interno di una barberia. Nei giorni scorsi i carabinieri di Meldola, nel forlivese, hanno denunciato alla Procura di Forlì otto giovani, tra i 19 ed i 27 anni, ritenuti presunti responsabili di rissa aggravata. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio del 10 settembre scorso quando, nella centrale via Cavour di Meldola, all'interno di una barberia. La lite è iniziata improvvisamente tra un dipendente e un cliente, entrambi marocchini.

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Il cliente, è la ricostruzione, era insoddisfatto del taglio di capelli ricevuto. Una volta fatta la sua rimostranza, la lite sarebbe presto degenerata tra i due coinvolgendo rapidamente le fazioni presenti: da una parte dipendenti e titolari del locale, dall'altra il cliente, supportato da familiari e amici. Nel corso della rissa i contendenti, sia all'interno che all'esterno del locale, si sono vicendevolmente picchiati.

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