Salvatore sparito, svolta choc a Cutro: chi hanno arrestato due anni dopo

Ci sarebbe un movente economico dietro la morte di Salvatore Giglio, 69 anni, scomparso a Cutro nel settembre del 2024 e mai ritrovato. Ieri mattina, infatti, i carabinieri hanno arrestato la moglie 60enne e il figlio 28enne dell’uomo. Per entrambi le accuse sono di omicidio e occultamento di cadavere. All’epoca la donna aveva denunciato la scomparsa del marito il 28 settembre, una settimana dopo il presunto allontanamento volontario - a suo dire - dell’uomo. Per loro l’accusa è di omicidio e occultamento di cadavere.

L’ordinanza di custodia cautelare in carcere porta la firma del gip di Crotone Elisa Marchetto su richiesta della locale Procura. Il delitto - secondo la ricostruzione degli inquirenti - sarebbe avvenuto al culmine dell’ennesima discussione, scaturita dopo mesi di tensioni e litigi, sulla destinazione che l’uomo, fervente testimone di Geova, intendeva dare ai propri beni, alcuni dei quali, peraltro, già intestati ai figli. A immortalare le fasi salienti della vicenda è stata una telecamera di sorveglianza installata su un’abitazione vicina a quella in cui viveva la vittima con moglie e figlio. Nei filmati registrati alle 12 del 21 settembre 2024 si vede Salvatore Giglio nel cortile della sua abitazione con la moglie accanto. Poi si sentono voci concitate e toni alterati, finché nelle immagini compare il figlio della coppia che entra nell’abitazione con in mano un oggetto non identificato.