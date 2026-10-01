Ricina, trovata una borsa a casa di Gianni Di Vita: era della moglie

La borsa di Antonella Di Ielsi, la donna morta a seguito di un'intossicazione da ricina assieme alla figlia 15enne Sara Di Vita lo scorso Natale, sarebbe stata trovata a sorpresa a casa del marito, Gianni Di Vita. Quest'ultimo ha trovato una nuova sistemazione dopo il sequestro della palazzina in cui viveva prima insieme alla famiglia a Pietracatella, provincia di Campobasso. E quando gli investigatori sono entrati nell'appartamento, avrebbero subito notato una borsetta. "Ma di chi è?", avrebbe chiesto uno di loro a Di Vita. E lui avrebbe risposto che era della moglie. Ora bisognerà capire cosa avesse contenuto e perché sia finita lì.

Stando a quanto trapelato, gli investigatori si starebbero chiedendo se all'interno di quella borsa possa esserci stato il "vettore" della ricina. Dalle carte allegate alla relazione sull’autopsia delle due vittime, si sarebbe scoperto che per circa sei ore, lo scorso 27 dicembre, marito e moglie sarebbero rimasti da soli in casa perché, si legge nei verbali, si sarebbero sentiti entrambi male. Anche se la Mobile non avrebbe mai trovato evidenze dei malori dell’uomo.