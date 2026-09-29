Ricina, Gianni Di Vita portato in Questura: Pietracatella, è il giorno decisivo?

Gianni Di Vita, marito di Antonella Di Ielsi e padre di Sara Di Vita, le due donne morte a dicembre scorso per avvelenamento da ricina, è stato portato in Questura. Il commercialista è salito a bordo dell'auto degli agenti della Squadra Mobile al termine della seconda perquisizione di questa mattina, effettuata nell'altro studio di proprietà di Di Vita in via D'Amato a Campobasso. In questo caso gli agenti sono rimasti a lungo all'interno dell'ufficio. Sono usciti alle 10.45 e con loro è andato anche in macchina Di Vita che, al momento, non risulta iscritto nel registro degli indagati nell'ambito del fascicolo della Procura di Larino per duplice omicidio.

Come detto, le perquisizioni a Pietracatella non sono ancora terminate. Gli investigatori starebbero cercando in particolare materiale e documentazione riconducibili alla vita e all'attività di Antonella Di Ielsi, che lavorava insieme al marito nello studio come consulente del lavoro. Le nuove operazioni seguono la perquisizione effettuata questa mattina dagli agenti della Squadra Mobile di Campobasso e dagli uomini del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato nello studio di Di Vita in via Risorgimento 18 a Pietracatella.