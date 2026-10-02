Pieve di Soligo, il sindaco fa remigrare il marocchino senza casa e lavoro

Il permesso di soggiorno scaduto, l'assenza di una casa, la disoccupazione. Da più di 2 anni un uomo di circa 60 anni, di origine marocchina, viveva a Pieve di Soligo, nel Trevigiano, tra espedienti e piccoli furti. "Una situazione che stava diventando sempre più difficile da gestire, anche per la comunità", spiega il sindaco del piccolo comune, Stefano Soldan. "Se una persona non ha niente da fare tutto il giorno, in qualche modo deve vivere. E il rischio è che la situazione continui a peggiorare".
Insomma, bisognava agire. E a farlo è stato lo stesso primo cittadino. Un giorno, il 60enne si era presentato in comune con una richiesta molto precisa, ma allo stesso tempo molto difficile da soddisfare: l'uomo voleva una casa e un lavoro. "È venuto da me - racconta Soldan - e gli ho spiegato che c’erano delle difficoltà. Trovare una casa non è semplice e, nella sua situazione, non lo era neppure trovare un lavoro".
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Il sindaco ha dunque suggerito un'alternativa: il ritorno in Marocco. "Gli ho detto: quello che posso fare è aiutarti a tornare nel tuo Paese. Ti pago il biglietto aereo e mi occupo delle spese necessarie". L'uomo, il cui desiderio era quello di rimanere in Italia, inizialmente ha storto un po' il naso. Poi si è convinto. E ha accettato.
"Ne abbiamo parlato, abbiamo ragionato sulla situazione e alla fine ha capito che poteva essere una soluzione". A quel punto è partita la macchina organizzativa del Comune. "Nel giro di quattro giorni abbiamo organizzato tutto". "Non c’è stata nessuna costrizione", precisa Soldan. "È stata una condivisione". Il 30 settembre il 60enne è partito da Venezia con destinazione Casablanca. Il volo è costato al Comune circa 170 euro, ai quali si sono aggiunti i 50 euro di treno e qualche spesa extra. In totale, il rimpatrio è costato circa 250 euro.
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"La remigrazione? Io l’ho fatta con quello che c’è", ha sostenuto il sindaco. "Non serve una nuova legge: bisogna prendere un immigrato alla volta, capire qual è il problema e cercare di risolverlo. Basta volerlo".