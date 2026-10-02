Pieve di Soligo, il sindaco fa remigrare il marocchino senza casa e lavoro

Insomma, bisognava agire. E a farlo è stato lo stesso primo cittadino. Un giorno, il 60enne si era presentato in comune con una richiesta molto precisa, ma allo stesso tempo molto difficile da soddisfare: l'uomo voleva una casa e un lavoro . "È venuto da me - racconta Soldan - e gli ho spiegato che c’erano delle difficoltà. Trovare una casa non è semplice e, nella sua situazione, non lo era neppure trovare un lavoro".

Il permesso di soggiorno scaduto, l'assenza di una casa, la disoccupazione. Da più di 2 anni un uomo di circa 60 anni, di origine marocchina , viveva a Pieve di Soligo, nel Trevigiano, tra espedienti e piccoli furti. "Una situazione che stava diventando sempre più difficile da gestire, anche per la comunità", spiega il sindaco del piccolo comune, Stefano Soldan . "Se una persona non ha niente da fare tutto il giorno, in qualche modo deve vivere. E il rischio è che la situazione continui a peggiorare".

Il sindaco ha dunque suggerito un'alternativa: il ritorno in Marocco. "Gli ho detto: quello che posso fare è aiutarti a tornare nel tuo Paese. Ti pago il biglietto aereo e mi occupo delle spese necessarie". L'uomo, il cui desiderio era quello di rimanere in Italia, inizialmente ha storto un po' il naso. Poi si è convinto. E ha accettato.

"Ne abbiamo parlato, abbiamo ragionato sulla situazione e alla fine ha capito che poteva essere una soluzione". A quel punto è partita la macchina organizzativa del Comune. "Nel giro di quattro giorni abbiamo organizzato tutto". "Non c’è stata nessuna costrizione", precisa Soldan. "È stata una condivisione". Il 30 settembre il 60enne è partito da Venezia con destinazione Casablanca. Il volo è costato al Comune circa 170 euro, ai quali si sono aggiunti i 50 euro di treno e qualche spesa extra. In totale, il rimpatrio è costato circa 250 euro.