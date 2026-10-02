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Meteo, le 4 date da cerchiare a ottobre: il caldo, le piogge e il ciclone tirrenico

venerdì 2 ottobre 2026
Meteo, le 4 date da cerchiare a ottobre: il caldo, le piogge e il ciclone tirrenico

(Libero)

1' di lettura

Quello di ottobre sarà un mese piuttosto "ballerino" meteorologicamente parlando. Si parte con un primo weekend soleggiato e caratterizzato da temperature decisamente alte rispetto alle medie stagionali: si toccheranno i 26-28 gradi. Bel tempo anche su Appennini e Alpi centro-meridionali. Fanno eccezione i rilievi occidentali, dove resta qualche nuvola con piogge intermittenti.

All'inizio della settimana, si parla del 5-6 ottobre, sono attesi rovesci sulle coste tirreniche di Toscana e Lazio. Il Nord sarà sfiorato da velature, senza piogge di rilievo, mentre il Sud rimarrà asciutto. Le massime resteranno tra i 26 e i 28 gradi.

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La situazione cambierà drasticamente a partire dall'8-9 ottobre. Un ciclone termico porterà maltempo e piogge su molte regioni. Meteored invita però alla cautela. I cluster mostrano cinque evoluzioni molto diverse e le configurazioni nettamente cicloniche sono minoritarie. Negli altri casi la perturbazione sarebbe più debole, più aperta o spostata altrove. Per metà mese si prospetta un ritorno delle precipitazioni anche sulle regioni settentrionali, tra il 12 e il 19 ottobre.

"Sono presenti dai 3 a tratti 5-6 scenari diversi", spiega il meteorologo Luca Lombroso. "Alcuni propongono flussi nordoccidentali sull'Italia poco produttivi di pioggia specie per il nord, protetto dalle Alpi. Altri un anticiclone indebolito e invecchiato".

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