Meteo, le 4 date da cerchiare a ottobre: il caldo, le piogge e il ciclone tirrenico

Quello di ottobre sarà un mese piuttosto "ballerino" meteorologicamente parlando. Si parte con un primo weekend soleggiato e caratterizzato da temperature decisamente alte rispetto alle medie stagionali: si toccheranno i 26-28 gradi. Bel tempo anche su Appennini e Alpi centro-meridionali. Fanno eccezione i rilievi occidentali, dove resta qualche nuvola con piogge intermittenti.

All'inizio della settimana, si parla del 5-6 ottobre, sono attesi rovesci sulle coste tirreniche di Toscana e Lazio. Il Nord sarà sfiorato da velature, senza piogge di rilievo, mentre il Sud rimarrà asciutto. Le massime resteranno tra i 26 e i 28 gradi.