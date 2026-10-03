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"Stasi ha mentito. Quella sera...": la conversazione-choc tra Sempio e la madre

sabato 3 ottobre 2026
"Stasi ha mentito. Quella sera...": la conversazione-choc tra Sempio e la madre

2' di lettura

Nel nuovo capitolo dell'inchiesta sul delitto di Garlasco, tornano al centro le dichiarazioni di Andrea Sempio e, soprattutto, le presunte contraddizioni nel racconto fornito da Alberto Stasi sulla giornata della morte di Chiara Poggi.

Sempio, intervenuto a Quarto Grado, ha ribadito la propria convinzione sulla responsabilità di Stasi: "Credo sia stato Alberto Stasi. Credo che la condanna fosse fondata". Un giudizio che si accompagna alla contestazione di alcuni passaggi delle dichiarazioni rese nel corso degli anni dall'ex fidanzato di Chiara.

Un tema che emerge anche da un'intercettazione del 22 dicembre scorso, nella quale Sempio parla con la madre e analizza alcuni elementi della ricostruzione di Stasi. "Lui ha detto che e andato a portare il cane, e andato a casa per il cane per il temporale e poi non era vero", afferma.

Poi il riferimento all'auto e alla bicicletta: "dice sempre che lui va a casa di Chiara in bici, quel giorno li dice di andare in macchina che e un po' strano". Sempio richiama anche un altro dettaglio: "lui nelle sue dichiarazioni dice che ha scavalcato anche il cancello di casa".

Nella conversazione emerge quindi una ricostruzione alternativa della mattina del delitto. Sempio ipotizza che Stasi possa essere tornato a casa di Chiara dopo avervi trascorso la notte: "Secondo me quello e andato li, ha dormito li e... e tornato li, hanno litigat... e tornato li, hanno litigato per qualcosa... lui ha fatto inc... dovere, ha dormito li l'ha ammazzata e... e scappato a casa".

Le parole contenute nell'intercettazione rappresentano tuttavia una ricostruzione personale di Sempio e non dimostrano, da sole, che Stasi abbia mentito. Saranno gli accertamenti giudiziari a stabilire se le presunte incongruenze abbiano un effettivo valore probatorio.

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chiara poggi

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