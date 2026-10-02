Garlasco, la certezza dei genitori di Chiara Poggi: "Blindata, non troveranno mai nulla"

Se mai ci sarà un processo ad Andrea Sempio, nell’aula della Corte d’assise ci sarà un banco vuoto. È il banco in prima fila, tra lo scranno del pubblico ministero e il tavolo delle difese, dove di solito siedono gli avvocati di parte civile. Sono i difensori delle vittime, le voci di chi nel delitto ha perso una persona cara.

A Garlasco, la mattina del 13 agosto 2007, Giuseppe Poggi e Rita Preda hanno perso il loro bene più prezioso, la figlia Chiara. Ma nel processo a Sempio non vogliono esserci. Rinunceranno a ascoltare i testi dell’accusa e della difesa, le tesi dei pm e dei difensori. Si risparmieranno lo strazio di sentire raccontare, per la millesima volta, il male feroce inferto a una ragazza senza colpe. E lo faranno per un motivo semplice: sarà un processo inutile, anzi sbagliato. Perché l’assassino di Chiara per loro è già stato scoperto diciannove anni fa, poche settimane dopo il delitto. Si chiama Alberto Stasi.

La decisione di non costituirsi parte civile viene annunciata ieri da Gianluigi Tizzoni, legale da sempre dei genitori di Chiara, e dal suo collega Francesco Compagna. E’ una decisione che non arriva del tutto inattesa, perché è sulla linea di quanto da sempre, e con ancor maggiore energia da quando il caso è stato riaperto, sostengono i Poggi: il colpevole è Alberto, le prove a suo carico dimostrano la sua responsabiltà “al di là di ogni ragionevole dubbio”. È una certezza che nella casa di via Pascoli è stata custodita con cura in tutti questi anni, e che non è stata scalfita da nessuna delle nuove scoperte dell’inchiesta di Pavia: nè nella parte che scagionerebbe Stasi, nè in quella che indica invece in Andrea Sempio, il migliore amico del loro ragazzo Marco, il vero assassino di Chiara.