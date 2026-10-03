"Si sono filmati, cosa hanno visto": l'intercettazione di Sempio che cambia tutto

Il caso Garlasco torna al centro dell'attenzione dopo la puntata di Quarto Grado del 2 ottobre, che ha riportato l'attenzione su alcune intercettazioni del 2017 riguardanti Andrea Sempio, oggi nuovamente coinvolto nell'inchiesta sulla morte di Chiara Poggi.

Si tratta di registrazioni già presenti nella precedente indagine, ma che la difesa di Alberto Stasi ha fatto riascoltare e sottoporre a un lavoro di miglioramento dell'audio. Tra le frasi attribuite a Sempio ce n'e' una che oggi viene riletta alla luce dei nuovi accertamenti: "Si sono filmati perché hanno visto dei filmati porno".

Il riferimento ai video intimi realizzati da Chiara Poggi e Alberto Stasi e' uno degli elementi sui quali si concentrano gli approfondimenti. Secondo quanto emerso durante la trasmissione, alcuni passaggi dell'intercettazione potrebbero essere confrontati con particolari presenti nei filmati. Un'eventuale corrispondenza, tuttavia, dovrebbe essere verificata e non costituirebbe automaticamente una prova.

Il tema torna anche nelle intercettazioni ambientali del 2025, nelle quali Sempio parla nuovamente di un video e di una possibile chiavetta Usb: "Lei dice 'non l'ho più trovato' il video (...) io ho portato il video (...) anche lui lo sa... Perché ho visto... dal suo cellulare... Perché Chiara non... con quel video e io ce l'ho dentro la penna".

La difesa di Sempio ha sostenuto che queste parole debbano essere contestualizzate e potrebbero riferirsi a contenuti ascoltati o appresi attraverso altre fonti.

Resta quindi da chiarire quale fosse l'origine delle informazioni sui video e se le parole pronunciate nel 2017 contengano riferimenti specifici. Sempio ha respinto l'ipotesi di un movente sessuale. Gli accertamenti proseguono per stabilire il peso investigativo delle intercettazioni.