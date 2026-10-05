Meteo Giuliacci, piogge e crollo delle temperature: ribaltone, cosa succede a metà settimana

La settimana appena cominciata potrebbe segnare una vera e propria svolta per le condizioni meteo: lo rivela il meteorologo Mario Giuliacci nelle previsioni su meteogiuliacci.it. Il clima mite e stabile degli ultimi giorni potrebbe presto lasciare spazio a precipitazioni e a correnti più umide e instabili. Il ribaltone potrebbe verificarsi a metà settimana. Ancora qualche giorno di temperature quasi estive e meteo relativamente stabile e poi un possibile peggioramento, con aumento di piogge e venti e un evidente calo delle temperature.

L'alta pressione potrebbe perdere forza tra mercoledì 7 e giovedì 8 ottobre, quando una maggiore presenza di correnti atlantiche potrebbe favorire il ritorno di condizioni più autunnali. Le prime regioni interessate da questo cambiamento saranno quelle settentrionali, con possibili rovesci sulle aree alpine e prealpine, sulla Liguria e progressivamente anche su altre zone del Nord. In breve tempo, poi, l’instabilità potrebbe estendersi verso il Centro, mentre al Sud il tempo potrebbe rimanere ancora mite.