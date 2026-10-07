Processo a Boccia: Sigfrido dovrà testimoniare

Per la serie Sigfrido “Superman” Ranucci e i suoi “amici fraterni”, la questione si fa ogni giorno di più... legale. Nel senso che ha a che fare con aule di tribunali. È di ieri, infatti, la notizia che l’ex conduttore di Report è stato inserito nell’elenco dei testimoni nel processo in cui l’amica del cuore di Sigfrido (una delle tante), Maria Rosaria Boccia è imputata con l’accusa di stalking aggravato, lesioni, interferenze illecite nella vita privata, diffamazione e una contestazione relativa a false dichiarazioni nel curriculum in relazione all’organizzazione di eventi. Procedimento nato, lo ricordiamo, dall’esposto presentato dall’ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ai danni della ex stagista divenuta protagonista delle cronache scandalistiche dell’estate 2024.

Tra i teste convocati al processo, oltre al giornalista d’inchiesta, compaiono altri nomi illustri: dall’attuale ministro della Cultura, Alessandro Giuli, alla sorella della premier, Arianna Meloni, fino all’ad Rai, Giampaolo Rossi. L’ex ministro Sangiuliano, la moglie – anch’essa giornalista Rai – e l’ex capo di gabinetto del Collegio Romano, Francesco Gilioli risultano oltre essersi costituiti come parti civili e saranno ascoltati nelle udienze, per le quali hanno richiesto l’udienza a porte chiuse, fissate tra il 15 gennaio e il 5 febbraio 2027.