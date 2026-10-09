Garlasco, "Garofano non può entrare": cosa emerge a 19 anni dal delitto

La prima richiesta risale al 3 settembre , in vista del sopralluogo del 5. Garofano aveva scritto alla pm Rosa Muscio spiegando di voler assistere alle operazioni e sostenendo che dalla difesa di Alberto Stasi sarebbe arrivato il nullaosta. La seconda richiesta fu inviata l’ 8 settembre per i rilievi del 12. Questa volta il comandante del Ris chiedeva di partecipare "in qualità di comandante del Reparto e di ufficiale di pg".

Garofano, dunque, pur essendo il comandante del Ris, non era stato nominato consulente della Procura e non aveva titolo per prendere parte ai sopralluoghi. La documentazione è ora tornata agli atti della nuova inchiesta della Procura di Pavia sull’operato del Ris. E proprio dalle carte emergono altri punti da chiarire. Tra questi, il caso del Dna di Chiara. Il capitano Alberto Marino ha spiegato ai pm che il cucchiaino trovato nella villetta fu utilizzato per ricavare un campione della vittima perché "forse non ce l’hanno mandato" e "non c’era un campione di confronto". Ma un verbale del 4 settembre 2007, firmato dallo stesso Marino, attesterebbe il prelievo del sangue della vittima come campione biologico di riferimento. Un’altra contraddizione che gli inquirenti stanno cercando di ricostruire in questo puzzle senza fine.