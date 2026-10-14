Andrea Sempio, "una prova formidabile": cosa spunta in Procura, cambia tutto?

Saranno 5 le contro consulenze che la difesa di Andrea Sempio depositerà in Procura a Pavia entro la fine di questa settimana, prima della scadenza fissata per il 18 ottobre. Ma non solo, perché stando all'avvocato dell'indagato per la morte di Chiara Poggi, ci sarebbe anche una prova che cambia il quadro. "Abbiamo una prova formidabile", conferma Liborio Cataliotti intervenuto a Diario del giorno, programma in onda su Rete4. "Lo dico consapevole che questa e le altre prove verranno sottoposte al vaglio del contraddittorio, ma credo che la loro natura abbia i crismi della serietà", prosegue il legale.

Giuseppe Sempio, parole choc a Quarto Grado: "Se tornassi indietro chiederei la fattura" "Se tornassi indietro l'unica cosa che farei è farmi fare la fattura. Solo quello. Quello che hanno fat...

Tornando sull'impronta della scarpa taglia 42, rinvenuta sulla scena del crimine e attribuita all'assassino, Cataliotti spiega: "Siamo partiti dalle foto dell'epoca, effettuate dai Ris di Parma, e l'abbiamo riprodotta con uno strumento in 3D. Poi ne abbiamo fatto fare un calco in gesso e recuperato quattro scarpe Frau, identiche a quelle utilizzate dall'assassino, e siamo arrivati a delle conclusioni".

Garlasco, retroscena: ecco perché sarà la settimana decisiva per Andrea Sempio I genitori e il fratello di Chiara Poggi non cambiano idea. Mentre si apre una settimana cruciale in cui Andrea Sempio s...