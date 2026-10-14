Padova, azzannata alla testa da un cane: "Mi ha lesionato il cuoio capelluto, la dog sitter è scappata"

"Sono scesa dal mio studio per andare al bar a bere un caffè e mi sono seduta al tavolino quando all’improvviso ho sentito un fortissimo dolore alla testa. Attorno a me alcune studentesse universitarie si sono messe a gridare. Mi sembrava di avere la testa infilata in una morsa": una nota professionista di Padova ha raccontato di essere stata attaccata da un cane Amstaff lo scorso lunedì mattina. Scioccante il momento in cui si è girata e ha realizzato cosa le fosse successo: "Mi sono trovata davanti agli occhi il muso di un Amstaff. Mi ha strappato i capelli e lesionato il cuoio capelluto. Era al guinzaglio di una dog sitter, troppo esile per riuscire a governare un molosso di quella stazza. Dopo un po’ è riuscita a levarmelo di dosso, ma invece di rimanere per chiedermi come stavo è scappata. Non solo, mi ha anche detto 'Stava solo giocando'".

La donna, dunque, è stata accompagnata al pronto soccorso, dove è stata medicata e dimessa con una prognosi di sette giorni. "Adesso devo prendere una serie di antibiotici, ma ancora perdo ciocche di capelli e il cuoio capelluto mi fa molto male - ha proseguito -. E poi tremo, lo choc non mi è passato. Pensare di uscire di casa o andare ancora al bar per me diventa difficile, ho paura di rivivere quei momenti. Quel cane lo conosco bene, perché il proprietario ha l’ufficio nel palazzo dove io ho lo studio. Tempo fa lo stesso molosso mi aveva preso di mira, ma quella volta non era successo nulla".