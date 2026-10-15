Avviso ai "tendini": non esiste il diritto a vivere in centro

La protesta degli studenti universitari con le tende davanti Montecitorio - e che riaffiora dopo essere esplosa nel 2023 è genuina o artificiale? È lecito chiederselo visto che ci sono tre situazioni concomitanti che possono indurre a pensare che il fenomeno sia tutt’altro che naturale. (1) Le sommosse degli studenti in Francia - che a dire il vero non prendono minimamente in considerazione l’idea di piantare delle tende in segno di protesta visto che mettono a ferro e fuoco le scuole stesse - sembrano essere l’esempio da seguire. (2) La protesta contro il caro casa in Spagna ha poi dato la stura alle dimissioni del governo Sanchez. (3) Infine, il martellamento di firme prestigiose - come ad esempio Concita De Gregorio o Beppe Severgnini - che si dolgono del fatto che i nostri giovani non scendano in piazza per manifestare la loro rabbia da bravi rivoluzionari.

Va detto che ogni protesta fa storia a sé. In Francia siamo in presenza di una crisi economica e di bilancio che dovrà spingere il governo a fare scelte drastiche: o una ricetta a base di austerità che i transalpini non sono minimamente intenzionati a sopportare oppure abbandonare l’architettura della moneta unica. Il problema difficilmente sarà risolto dalla Banca Centrale Europea con politiche monetarie espansive (il “whatever it takes” di Draghi per intendersi) visti gli alti livelli di inflazione. È insomma una protesta contro il Governo Macron. L’aspettativa dell’establishment transalpino era che questo bubbone scoppiasse nel 2027 con un altro inquilino all’Eliseo; magari di destra. Ma l’ordigno è scoppiato prima.