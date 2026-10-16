Nuovo Codice della Strada, cambia tutto per i pedoni: chi rischia 160 euro di multa

Il nuovo Codice della Strada introduce importanti regole anche per i pedoni. Innanzitutto, gli attraversamenti pedonali. Prima di attraversare sarà obbligatorio fermarsi e verificare di essere visti dagli automobilisti. Sulla carreggiata saranno vietati scatti improvvisi e di notte, fuori dai centri abitati, bisognerà indossare giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. In alternativa si potrà utilizzare una luce arancione visibile in tutte le direzioni. Chi non rispetta le norme sarà punito con una multa da 40 a 160 euro.
Il nuovo codice stabilisce inoltre che è vietato attraversare gli incroci in diagonale, attraversare fuori dalle strisce nelle rotatorie dove esistono i passaggi pedonali e il passaggio davanti a bus e tram fermi. Le multe vanno da 25 a 100 euro. La sanzione sale a 40-160 euro per chi sbuca di corsa tra le auto parcheggiate o attraversa fuori città vicino a curve e dossi.
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In assenza di marciapiede, bisogna camminare contro il senso di marcia sulle strade a doppio senso e sul margine destro su quelle a senso unico. Al buio, sulla carreggiata, si procede in fila indiana. Vietato sostare in gruppo intralciando il passaggio e usare pattini o tavole sui marciapiedi. Sanzioni da 25 a 100 euro.
Il Consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare lo schema di decreto del nuovo Codice della strada. Il testo non è ancora legge: deve ottenere i pareri del Consiglio di Stato, della Conferenza Unificata e delle commissioni parlamentari, poi tornare al governo per il via libera definitivo.