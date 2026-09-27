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Sigfrido Ranucci

Occhio, arrivano i denti di drago: come funzionano e cosa si rischia

domenica 27 settembre 2026
Occhio, arrivano i denti di drago: come funzionano e cosa si rischia

1' di lettura

La lotta contro l'eccesso di velocità si arricchisce di una nuova soluzione sperimentata in Spagna, dove alcune strade sono state interessate da una particolare segnaletica orizzontale pensata per influenzare il comportamento degli automobilisti attraverso un effetto soprattutto visivo.

La nuova tecnica è stata ribattezzata "denti di drago" per la forma dei disegni tracciati sull'asfalto. Si tratta di una serie di triangoli posizionati lungo i margini della carreggiata, per un tratto di circa 30 metri. Ogni elemento misura 0,75 metri e i triangoli sono distanziati tra loro di circa un metro e mezzo.

L'obiettivo è attirare immediatamente l'attenzione di chi si trova alla guida, creando la percezione di un restringimento della carreggiata e inducendo così a ridurre la velocità. I nuovi segnali sono stati installati soprattutto in prossimità di incroci, attraversamenti pedonali e tratti di strada considerati maggiormente esposti al rischio di incidenti.

Secondo i primi dati raccolti durante la sperimentazione, la presenza dei "denti di drago" avrebbe contribuito a ridurre in modo evidente la velocità media dei veicoli nei tratti interessati. Il sistema, che punta quindi sulla percezione visiva anziché sull'utilizzo di dispositivi elettronici, sta attirando l'attenzione anche fuori dalla Spagna.

La sperimentazione potrebbe rappresentare un'ulteriore soluzione per aumentare la sicurezza stradale, affiancando strumenti già utilizzati come autovelox, dossi e altri dissuasori. Prima di un'eventuale diffusione su larga scala, saranno tuttavia necessari ulteriori test per valutarne l'efficacia in differenti condizioni di traffico e su diverse tipologie di strade.

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