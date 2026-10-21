Bologna, il tunisino piange per la figlia 16enne in Questura: cosa le hanno trovato addosso

Una scena che dovrebbe far commuovere ma che invece ci pone tanti, troppi, interrogativi. Repubblica ha intervistato il signor Alì ingegnere edile che sta qui da 34 anni. È venuto dalla provincia in treno per la figlia, appena 16enne, per cui è in programma l’udienza di convalida dell’arresto dopo gli scontri di sabato sera in stazione a Bologna. Lacrime e lamentele: "Arrestano i bambini, i bambini. Quel pomeriggio lei è uscita con compagni, amici, una parola di qua, una di là, io ancora non so cosa è successo. Lei non sa difendere nemmeno se stessa, come è possibile che abbia fatto qualcosa? Darei la vita per lei”. In Italia lui ha studiato e si è formato: ha altri due figli, che aspettano a casa la sorella. “Preferirei morire che vedere le immagine di sabato”.

Cosa omettono Repubblica e il signor Alì? Come riporta lo stesso giornale in un altro articolo, la 16enne di Imola - cittadina tunisina - è stata trovata in possesso di un coltello monofilare della lunghezza di 18 centimetri e di due coppie di forbici dalle punte acuminate. Gli arrestati, tra cui la stessa ragazza, sono accusati di resistenza aggravata, lesioni, danneggiamento aggravato e travisamento durante gli scontri violenti. Insomma, non proprio uno stinco di santo...