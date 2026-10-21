Schumacher, il fratello attacca Lewis Hamilton: "Deve smetterla"

“Lewis Hamilton deve smetterla con questo atteggiamento e deve integrarsi con la squadra". Ralf Schumacher attacca Lewis Hamilton e mette in discussione il rapporto tra il sette volte campione del mondo e la Ferrari. L'ex pilota tedesco, fratello di Michael, ritiene che il britannico stia cercando di assumere un ruolo troppo ingombrante a Maranello, rischiando di compromettere gli equilibri interni della scuderia. I citati, riportati da Stefano Ollanu su FormulaPassion, sottolineano le critiche arrivano dopo settimane complicate per il Cavallino, segnate da risultati deludenti, discussioni sulle strategie e dichiarazioni non sempre concordanti tra Hamilton e il team principal Frederic Vasseur.

Schumacher non usa mezzi termini: "Hamilton deve smetterla con questo atteggiamento e deve integrarsi con la squadra. Al momento ho la sensazione che tra Lewis e il team ci sia un po' di attrito”. Il tedesco va oltre, soffermandosi soprattutto sul peso che il britannico vorrebbe esercitare nelle decisioni della Ferrari: "Lewis cerca di mettere tutti in ombra e di fare il capo. Ho anche l'impressione che con Vasseur le cose non stiano filando lisce”.

A preoccupare Schumacher è anche la comunicazione interna. "Non so nemmeno se stia direttamente parlando con gli altri delle cose che vorrebbe cambiare. Al momento la situazione non è del tutto armoniosa", aggiunge l'ex pilota. Hamilton, dal canto suo, ha più volte sottolineato la necessità di modificare alcune procedure e metodologie di lavoro per riportare la Ferrari ai vertici. Un atteggiamento che può essere interpretato come il tentativo di mettere la propria esperienza al servizio della squadra, ma che secondo Schumacher rischia di produrre l'effetto contrario.