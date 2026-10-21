Sondaggio, "quale leader è più vicino ai giovani?": doccia gelata per la sinistra

Eccoci di nuovo all'appuntamento con "Il sondaggio è servito", la rubrica de L'aria che tira, il programma di approfondimento politico di La7 condotto da David Parenzo. A commentare gli ultimi dati c'è il solito Renato Mannheimer. Di fronte, ha una domanda molto specifica: "Quale leader Politico ritiene più vicino alle esigenze e istanze delle nuove generazioni?". Un quesito molto attuale, se si considerano tutte le proteste dei giovani e degli studenti scoppiate lo scorso weekend nelle principali città di tutta Italia. In alcuni casi, la manifestazione è sfociata in una vera e propria guerriglia urbana con tanto di vetrine spaccate, negozi saccheggiati e agenti delle forze dell'ordine feriti. In ogni caso le nuove generazioni chiedono di essere ascoltate e la politica, dal canto suo, deve pensare a loro e proporre qualcosa di utile.

Ebbene, l'esito del sondaggio andato in onda a L'aria che tira potrebbe rappresentare una vera e propria doccia gelata per la sinistra. Il 25% degli intervistati ritiene che il leader più vicino alle esigenze e istanze delle nuove generazioni sia proprio Giorgia Meloni. La presidente del Consiglio si classifica al primo posto davanti ai vari Elly Schlein, Giuseppe Conte, Roberto Vannacci, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. Insomma, il sondaggio è servito.