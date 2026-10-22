Delirio Anpi: "I violenti sono piccoli partigiani". Su Libero di oggi l'ultima follia

Buongiorno! Ecco la prima pagina di Libero in edicola oggi e i principali temi affrontati sul quotidiano. Qui il link per acquistare una copia digitale di Libero: https://digital.liberoquotidiano.it/
-È sabotaggio, al Sud blocchi selvaggi dei Tir: supermercati semivuoti e prezzi alle stelle
-Sallusti: i saccheggiatori non si fermano con lo psicologo
-Salvini: "Nelle piazze temo l'alleanza islamici-sinistra"
-Cinture rubate: preso a scuola il teppista 11enne
-Delirio Anpi: "I violenti sono piccolo partigiani"
-Quei video fake per alimentare il caos nelle città
-Albanese e i 2,5 milioni nascosti all'Onu
-Libera: "Il nuovo Robin Hood"