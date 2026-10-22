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Delirio Anpi: "I violenti sono piccoli partigiani". Su Libero di oggi l'ultima follia

giovedì 22 ottobre 2026
Delirio Anpi: "I violenti sono piccoli partigiani". Su Libero di oggi l'ultima follia

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-Sallusti: i saccheggiatori non si fermano con lo psicologo
-Salvini: "Nelle piazze temo l'alleanza islamici-sinistra"
-Cinture rubate: preso a scuola il teppista 11enne
-Delirio Anpi: "I violenti sono piccolo partigiani"
-Quei video fake per alimentare il caos nelle città
-Albanese e i 2,5 milioni nascosti all'Onu
-Libera: "Il nuovo Robin Hood"

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