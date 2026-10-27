Milano, 19enne violentata: "Nel mezzanino della metro di Cadorna", dettagli agghiaccianti

Una studentessa di 19 anni ha denunciato una violenza sessuale, questo pomeriggio, a Milano. Sul posto, in via Filargo, di fronte all'Università Iulm, tra il retro del complesso e la massicciata ferroviaria, è giunto il 118, che l'ha trasportata in codice giallo alla Clinica Mangiagalli, specializzata in questo genere di esami.

L'Università Iulm in ogni caso precisa che, secondo quanto riferito dalla giovane, l’aggressione sarebbe avvenuta nel mezzanino della stazione della metropolitana di Cadorna e non nei pressi dell’Ateneo, come riportato da alcune testate. La studentessa ha successivamente raggiunto il campus universitario, dove ha raccontato l’accaduto a un’amica e compagna di studi. Quest’ultima l’ha convinta a rivolgersi all’Università per chiedere aiuto. L’Ateneo ha immediatamente allertato il 112, attivando i soccorsi. L'Università IULM precisa pertanto che il campus è stato il luogo dal quale è partita la richiesta di intervento e non quello in cui si sarebbe verificata l’aggressione.

Sul caso ovviamente c'è il massimo riserbo per tutela della presunta vittima. Solo dieci giorni fa, lo scorso 15 ottobre, una studentessa tedesca di 21 anni in Erasmus ha denunciato di essere stata aggredita e violentata nella notte tra il 14 e il 15 ottobre in via Giacosa, nei pressi di un parco cittadino, da un giovane che aveva conosciuto poco prima in un locale.

Pochi giorni dopo un trentunenne di origine peruviana è stato individuato incrociando i video delle telecamere con i dati di una scheda telefonica per cellulari ritrovata sul posto, e arrestato. Nella notte tra il 15 e il 16 agosto scorso, invece, una 19enne ha denunciato una violenza sessuale poche centinaia di metri dal locale dove aveva trascorso la serata, una discoteca della zona di corso Como, una di quelle della 'movida' cittadine più frequentate. La ragazza aveva conosciuto l'uomo durante la serata e poi è uscita con lui, un pr, che è stato poi identificato e posto agli arresti domiciliari. In clinica dagli accertamenti sulla vittima non erano emersi segni di violenza.