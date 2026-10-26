Youssef Siher, "studioso e idealista": le parole choc della sua professoressa all'Università

Contro Youssef Siher è stata scatenata "una gogna mediatica". A difendere il 30enne di seconda generazione fermato dalla Procura di Milano perché individuato come la "mente" del Movimento 17 ottobre che ha organizzato le proteste di piazza degenerate in violenze e saccheggi non è qualche esponente dei centri sociali, né un consigliere di Alleanza Verdi e Sinistra. Ma una professoressa.

Per l'esattezza, la docente che l'ha accompagnato nei suoi studi universitari. "Io lo ricordo come un ragazzo studioso, molto intelligente e un idealista, così come sono idealisti i giovani che sono scesi e scendono in piazza per manifestare contro il carovita, per il disinvestimento nel settore bellico e l'investimento in istruzione e sanità e contro il sistema repressivo che si rivolge contro i giovani che manifestano", ha spiegato Elisa Giunchi, docente dell'Università Statale di Milano e relatrice di Siher, ospite in studio a Diario italiano, su Rete 4.