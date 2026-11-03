Ranucci e Spotlight, il debutto su Rainews finisce in farsa: com'è andato in onda

Flop al debutto per la prima puntata di Spotlight, presentata sui social come l'esordio dell'era Ranucci nella rete all news. Non si è trattato di un Report in formato ridotto e, rispetto al programma in onda su Rai 3, ha molte differenze. Nessun conduttore e nessuno studio, ma soltanto un servizio. Anche la lunghezza della puntata è differente: è durata soltanto ventitré minuti. Il programma è andato in onda alle 22.30 di lunedì 2 novembre. I numeri non sono stati esaltanti: in totale lo hanno visto 82 mila spettatori con uno share del 0,5% (magra consolazione rispetto allo 0,16% che Rai News fa in media).

Le differenze tra Spotlight e Report sono evidenti. Se l'appuntamento su Rai 3 era arrivato ad avere una durata di 140 minuti e si collocava nel palinsesto della serata di domenica, il nuovo programma dell'era Ranucci dura un sesto in meno. Le differenze, come detto, riguardano anche il leitmotiv del programma. Ci si aspettava la presenza di Sigfrido Ranucci, ma i pochi spettatori saranno rimasti delusi. L'ex conduttore di Report non era in conduzione (ma del resto non c'era nessun presentatore). E' partito un servizio a firma di Luca Gaballo, sul caro affitti e sulla battaglia per la casa a Barcellona. Da tempo, infatti, la città catalana combatte i prezzi delle locazioni e l'overtourism. Per quanto tocchi un tema sociale, il servizio si discosta dal giornalismo di inchiesta che aveva reso 'celebre' Report. Non ci sono stati attacchi, non ci sono state inchieste e nessun colpo di scena.