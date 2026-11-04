Crans-Montana, vince Meloni: "La Svizzera rinuncia a chiedere il rimborso per le cure dei feriti italiani"

La vittoria di Giorgia Meloni e del governo italiano, nel nome delle vittime di Crans Montana. Il governo svizzero ha deciso oggi di "rinunciare a titolo eccezionale al rimborso" delle spese mediche sostenute per la cura dei feriti italiani nell'incendio di Capodanno nel locale Le Constellation di Crans-Montana, che ammontano a 1,5 milioni di franchi (circa 1,6 milioni di euro).

Il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha informato della decisione la presidente del Consiglio dei ministri Meloni, come comunicata in una nota dall'esecutivo elvetico. "Il Governo svizzero è pienamente cosciente dell'immenso dolore che grava sulle famiglie delle vittime e sulle persone che soffriranno per tutta la vita delle sequele delle gravi ferite subite", spiega Parmelin. Su quella strage in cui hanno perso la vita 41 persone, con 115 feriti. Di questi, 6 sono le vittime italiane e 14 i feriti.

"Il ministro degli Esteri Ignazio Cassis mi ha comunicato che la Svizzera si farà carico delle spese per le cure sanitarie dei giovani italiani coinvolti nella tragedia di Crans-Montana - conferma sui social il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani -. E' un gesto di grande solidarietà e vicinanza, che apprezziamo profondamente, come Governo e come popolo italiano". "Di fronte a una tragedia che ha spezzato vite e segnato il futuro di tanti ragazzi innocenti, la solidarietà concreta e la collaborazione tra Paesi assumono un valore ancora più importante. Alla Svizzera e all'amico Cassis va il mio sincero ringraziamento".

Termina così un lungo braccio di ferro diplomatico, con le autorità svizzere sotto accusa per non aver vigilato a sufficienza sulle condizioni di sicurezza inesistenti nel celebre locale notturno di proprietà dei coniugi Jacques e Jessica Moretti. L'inchiesta per accertare le responsabilità del rogo sono ancora in corso.

"Accolgo con grande soddisfazione la notizia, comunicatami dal Presidente Guy Parmelin, della rinuncia della Svizzera a chiedere il rimborso delle spese mediche dei feriti italiani della tragedia di Crans-Montana curati negli ospedali elvetici - è il commento della premier Meloni -. Sono felice di questa soluzione: nessun onere ricadrà sulle famiglie o sull'Italia. Il mio pensiero va, ancora una volta, alle famiglie delle vittime e dei ragazzi feriti, che affrontano con straordinaria dignità e forza un dolore immenso. A loro rinnovo la più sincera vicinanza del Governo italiano, che continuerà a stare al loro fianco. Ringrazio il Presidente Parmelin per la sensibilità dimostrata. Questa decisione conferma la solidità del rapporto tra le nostre Nazioni".