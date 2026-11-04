Meteo Giuliacci, "Italia nella morsa del freddo?": no, ecco cosa accadrà tra poco

Le previsioni meteorologiche del colonnello Mario Giuliacci per novembre delineano un mese caratterizzato da un’alternanza tra freddo, piogge e ritorno dell’alta pressione. Dopo un periodo di stabilità atmosferica e temperature insolitamente miti, l’autunno entra in una fase più dinamica, con un temporaneo abbassamento delle temperature soprattutto nelle regioni adriatiche.

Fino al 6 novembre, l’Italia sarà interessata da correnti fredde, con temperature in calo e condizioni climatiche tipicamente invernali. Le precipitazioni saranno limitate al Nord, mentre al Sud potranno verificarsi fenomeni più intensi, soprattutto in Sicilia e Calabria, dove sono attese anche piogge abbondanti.

Una prima svolta è prevista tra il 7 e il 14 novembre, quando l'aria fredda lascerà progressivamente spazio a correnti atlantiche più miti e umide. Queste interesseranno soprattutto il Nord-Est e le regioni tirreniche, portando un aumento delle temperature e condizioni meteorologiche più gradevoli durante il giorno. Nonostante il miglioramento termico, le notti e le prime ore del mattino continueranno a essere fredde.

La seconda fase di cambiamento arriverà tra il 15 e il 20 novembre, quando tornerà protagonista l'alta pressione. Si prevedono giornate prevalentemente soleggiate, temperature miti nelle ore centrali e poche precipitazioni, concentrate soprattutto sulle regioni meridionali. Il freddo continuerà invece a farsi sentire durante la notte e all'alba. Nel complesso, secondo Giuliacci, novembre sarà caratterizzato da un iniziale ritorno del freddo, seguito da una fase più mite e piovosa e, infine, da un nuovo periodo di stabilità atmosferica.