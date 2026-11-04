Ci mancava solo l'Onu a bloccare gli sfratti

Ingenui noi a pensare che l’Onu fosse indaffarato a gestire guerre, crisi geopolitiche globali e tensioni atomiche. Ma evidentemente in alcune succursali, tipo Ginevra, le giornate scorrono lente e noiose. È lì che ha sede il Comitato Onu sui Diritti Economici, Sociali e Culturali (Cescr), dove i burocrati, tra un caffè e un’assemblea plenaria sul nulla, hanno trovato una nuova, fondamentale priorità: la gestione dei condomini di via Pisa a Treviso.

Già. Il massimo organismo internazionale ha pensato bene di intervenire direttamente nelle vicende giudiziarie della Marca Trevigiana, spedendo una bella letterina di diffida a Roma per chiedere la sospensione immediata degli sfratti. Perché a quanto pare, per i saggi dell’Onu, le leggi italiane sulla proprietà privata, i decreti dei tribunali fallimentari e i provvedimenti dei magistrati nostrani contano meno di zero. Rispolverando pure la solita sfilza di trattati internazionali ratificati dall’Italia (dalla Legge 152 del 2014 al Patto Pidesc del 1977 fino alla Convenzione sui diritti del fanciullo) pur di farci la ramanzina.

LA FACCENDA

Ecco un breve recap della vicenda. Nell’ormai internazionale via Pisa, a Treviso, ci sono tre stabili, 51 appartamenti e una storia contorta che solo l’Italia sa regalare. In principio c’era la società Tre.Vi srl, riconducibile secondo il tribunale antimafia di Venezia al pregiudicato Francesco Manzo; poi il collasso per debiti, i proprietari finiti schermati dietro a un fumoso fondo olandese nato appena 22 giorni dopo e, nel mezzo, i contratti di sublocazione stipulati con l’intermediaria Gest 3 srl. Quest’ultima ha incassato regolarmente i soldi dagli inquilini ma accumulato 194.400 euro di arretrati con la proprietà, facendo scattare la mazzata del Tribunale di Treviso: sfratto per la società e decadenza automatica dei contratti di sublocazione, anche per chi era in regola e con scadenze fino al 2027. Insomma, un pasticcio tra privati con gli immobili che finiscono inevitabilmente all’asta giudiziaria. E quando si tratta di prendere possesso dei beni e far rispettare le sentenze, scatta la solita sarabanda: le proteste, i blitz degli attivisti dei centri sociali e le contestazioni del Pd in consiglio comunale. Ordinaria amministrazione del disordine nostrano, giusto con qualche agente ferito in meno. Ma è a questo punto che la storia fa il salto di qualità.