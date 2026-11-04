Sempio e Chiara Poggi, "cos'è successo dopo l'approccio sessuale": la tesi choc dei pm

Finalmente la parola passa a un giudice. Dopo un anno e mezzo di svolte, di accuse, di polemiche, di perizie contrapposte, di veleni giudiziari e mediatici, la storia infinita del delitto di Garlasco arriva al primo, vero, bivio. Da oggi Andrea Sempio, trentotto anni, nato e sempre vissuto a Garlasco, è ufficialmente imputato come assassino di Chiara Poggi, la sorella maggiore del suo amico Marco. Centinaia di pagine di consulenze e di testimonianze difensive depositate tra maggio ed ottobre dai difensori di Sempio non hanno smosso di una tacca la Procura di Pavia dalle sue certezze: è stato Sempio, la mattina del 13 agosto 2007, a entrare in casa dei Poggi e a massacrare Chiara, la bella, solare ragazza per cui aveva maturato nel corso degli anni un’ossessione morbosa: morbosa, perché nutrita dalle stesse depravazioni con cui Sempio alimentava da sempre il suo immaginario sessuale.

La richiesta di rinvio a giudizio di Sempio viene depositata ieri dal procuratore Fabio Napoleone e dal suo aggiunto Stefano Civardi. Poche ore dopo il deposito, arriva l’annuncio con il comunicato ufficiale di Napoleone che riporta il capo di imputazione, uguale al testo contenuto nell’avviso di chiusura indagini del maggio scorso: «dopo una iniziale colluttazione colpiva reiteratamente la vittima con un corpo contundente»; a chiudere, le due aggravanti che potrebbero costare a Sempio l’ergastolo: «avere agito con crudeltà», con le «dodici lesioni sul cranio e sul volto»; e i «motivi abietti, riconducibili all’odio per la vittima a causa del rifiuto del suo approccio sessuale». «Sono pronto e sono convinto che sarà dimostrata la mia innocenza», fa sapere Sempio.