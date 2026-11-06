Garlasco, tra i libri di Sempio anche questo: Salvo Sottile sconvolto

Emergono nuovi e inquietanti dettagli su Andrea Sempio. A raccontare l'ultima scoperta è Ore 14 condotto da Salvo Sottile. Proprio lui, in onda su Rai 2, spiega: "Io vi voglio far vedere uno degli scritti che Sempio aveva nel cellulare, perché dai suoi dispositivi non sono emersi soltanto dei video anche con parole fortissime contro le donne, sulla violenza, ci sono anche letture che fanno davvero impressione, libri sui serial killer, sui predatori sessuali, testi sul sesso come questo non consenziente, persino un manuale dal titolo inquietante".
Garlasco, De Rensis: "Aspettare la revisione? Le due procedure possono svolgersi parallelamente"Una storia di errori e anche di orrori: questo per i difensori di Alberto Stasi sono state le vecchie inchieste su Garla...
"Lo traduco dall'inglese - aggiunge -, 21 tecniche per uccidere in silenzio, per carità professor Taormina, leggere non è un reato però l'effetto è certamente sconcertante... Su questo conviene con me?".
Garlasco, la testimonianza choc di un super testimone: "Già alle 12 girava la voce di un omicidio di una ragazza""Io mi ricordo il sole di mezzogiorno, non mi ricordo quello del pomeriggio, era agosto, c'era un caldo bestial...
Ma i misteri non sono finiti qui. Nelle pagine dei diari dell'attuale indagato per l'omicidio di Chiara Poggi ecco spuntare il nome di Giovanni Ferri, l’ex meccanico di 88 anni trovato privo di vita nel 2010 all’interno di un'intercapedine in via Mulino. Gli appunti, scritti in stampatello e acquisiti agli atti dell’inchiesta bis sull’omicidio sono stati resi noti dalla trasmissione Mattino Cinque su Canale 5. All'epoca la morte dell'uomo è stata archiviata come suicidio, ma da poco è stata riaperta dai magistrati pavesi con l'ipotesi di omicidio volontario a carico di ignoti.