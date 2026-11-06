Garlasco, tra i libri di Sempio anche questo: Salvo Sottile sconvolto

Emergono nuovi e inquietanti dettagli su Andrea Sempio. A raccontare l'ultima scoperta è Ore 14 condotto da Salvo Sottile. Proprio lui, in onda su Rai 2, spiega: "Io vi voglio far vedere uno degli scritti che Sempio aveva nel cellulare, perché dai suoi dispositivi non sono emersi soltanto dei video anche con parole fortissime contro le donne, sulla violenza, ci sono anche letture che fanno davvero impressione, libri sui serial killer, sui predatori sessuali, testi sul sesso come questo non consenziente, persino un manuale dal titolo inquietante".