La difesa di Sempio pronta a chiedere lo stop dell'udienza davanti al gup

La vittima è sempre la stessa, Chiara Poggi. Il delitto però è completamente diverso: nel movente, nella dinamica, nella durata. Adesso che la richiesta di rinvio a giudizio di Andrea Sempio, avanzata martedì dalla Procura della Repubblica di Pavia, chiude il primo capitolo dell’inchiesta-bis sul delitto di Garlasco, emerge tutta la distanza che separa il lavoro dagli inquirenti compiuto nel 2007, all’epoca del delitto, e poi a partire nel 2014, che approdò alla condanna di Alberto Stasi, dalla nuova ricostruzione compiuta dai pm pavesi guidati da Fabio Napoleone e dal suo vice Stefano Civardi. Una distanza la cui conseguenza logica è immediata: se è corretta la nuova versione del delitto, Alberto Stasi è innocente. La lunga sequenza, in cinque fasi distinte, dell’aggressione a Chiara occupa un tempo molto più lungo dei 23 minuti che furono la finestra massima compatibile con l’alibi di Stasi: che avrebbe compiuto il delitto, si sarebbe lavato e sarebbe tornato a casa tra le 9,12, quando Chiara apre la porta, e le 9,35, quando lui riaccende il computer di camera sua.

L’accusa a Sempio ha come corollario inevitabile l’innocenza di Stasi. È per questo che il percorso del processo a Sempio si intreccia senza scampo con l’iter della revisione della condanna a Stasi: una revisione che, a questo punto, potrebbe arrivare in tempi brevi. L’iter per la revisione della condanna definitiva che nel dicembre 2015 portò l’ex fidanzato di Chiara dietro le sbarre è pronto a partire. Nei prossimi giorni i due legali del condannato, Giada Bocellari e Antonio De Rensis, depositeranno la loro istanza alla Corte d’appello di Brescia, competente per territorio. L’istanza della difesa arriverà sul tavolo di un magistrato che conosce bene molti dei colleghi coinvolti: Giovanna Di Rosa, presidente della Corte d’appello di Brescia, per molti anni a capo del tribunale di sorveglianza di Milano.