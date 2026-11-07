Tre militari pestati a Milano con i bastoni: "Siete sardi"

Un violento pestaggio si è verificato a Milano, nelle prime ore di giovedì, nei pressi della discoteca “The Club”, in Largo La Foppa. Tre giovani militari dell’Esercito, appartenenti al 151° Reggimento Fanteria Sassari e impegnati nell’operazione “Strade Sicure”, sono stati aggrediti da un gruppo composto da almeno sette o otto ragazzi.

Secondo la ricostruzione delle vittime, due uomini di 21 e 22 anni e una soldatessa di 22 anni, l’aggressione sarebbe iniziata con provocazioni e insulti rivolti ai tre per il loro accento sardo. Nonostante abbiano cercato di allontanarsi, il gruppo li avrebbe raggiunti, colpendoli ripetutamente con calci, pugni e un manganello telescopico. Gli aggressori sarebbero giovani italiani, probabilmente originari della Puglia, secondo quanto riferito dalle vittime.

I tre militari, come riporta Repubblica, sono riusciti a rifugiarsi in via Alessandro Volta, dove sono stati soccorsi da una pattuglia dei carabinieri e dal personale sanitario di Areu. Successivamente sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli.

Le conseguenze dell’aggressione sono state particolarmente gravi per due delle vittime: la soldatessa ha riportato un trauma cranico e la frattura del coccige, mentre il collega ha subito una frattura al naso. Entrambi hanno ricevuto una prognosi di trenta giorni. Il terzo militare ha riportato un trauma cranico minore, con una prognosi di due giorni. Sull'accaduto indagano i carabinieri, impegnati nell'analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza per identificare i responsabili.