Meteo, scatta l'allarme: cosa accadrà tra 72 ore, le zone colpite

Il quadro meteorologico sull’Italia si presenta pienamente autunnale, caratterizzato da nuvolosità diffusa, elevata umidità e temperature miti per il periodo. Nei prossimi giorni la situazione è destinata a peggiorare per l’arrivo di nuove perturbazioni atlantiche e correnti umide provenienti dal Mediterraneo.

Secondo il meteorologo Luca Lombroso di Meteored Italia, nel fine settimana un anticiclone sull’Europa orientale garantirà una relativa stabilità, ma senza portare sole ovunque. Sabato 7 novembre sono attesi deboli piovaschi tra Veneto ed Emilia-Romagna e brevi rovesci tra Calabria e Sicilia tirrenica. Domenica 8, invece, sono previste maggiori schiarite al Centro-Nord e sulle Alpi. Le temperature resteranno miti, con minime tra 4 e 6°C in Valpadana e massime fino a 20°C al Sud.

Il peggioramento arriverà da lunedì, quando i venti di Libeccio e Scirocco accompagneranno una nuova perturbazione, alimentata da un intenso flusso di umidità proveniente dall’Atlantico e dalle regioni subtropicali. Mercoledì 11 novembre il tempo sarà ancora grigio e umido, con piogge sull’Appennino sudoccidentale e sulle Alpi occidentali, dove cadrà neve in quota.

La giornata più critica sarà giovedì 12 novembre: dal pomeriggio sono previste piogge diffuse e persistenti al Nord e al Centro, con accumuli superiori ai 100 millimetri tra Liguria, alta Toscana ed Emilia occidentale. Non si escludono temporali intensi sulle regioni centrali. Al Sud il tempo sarà più stabile, con precipitazioni limitate alla Campania e alla Sardegna. Le temperature subiranno un ulteriore rialzo, raggiungendo i 24°C al Sud e superando i 26°C in Sicilia.