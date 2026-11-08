Roma, Roberto Cervellati morto travolto da un monopattino: tutti sconvolti, chi era la vittima

Mondo della scienza italiana in lutto: è morto al Policlinico Gemelli Roberto Cervellati, il fisico di 92 anni investito da un monopattino elettrico mentre camminava sulla pista ciclabile di viale Angelico, a Roma.

L’incidente è avvenuto venerdì 6 novembre, intorno alle 15.30, all’altezza del civico 70. Dopo averlo travolto, il conducente del mezzo si è allontanato senza prestare soccorso. L’anziano è stato accompagnato al pronto soccorso del Gemelli, dove è deceduto sabato 7 novembre.

Cervellati, che avrebbe compiuto 93 anni a breve, aveva guidato la missione italiana dell’Enea in Antartide. Sono in corso le indagini, della polizia Locale di Roma Capitale, per identificare la persona alla guida del monopattino e ricostruire la dinamica dell’investimento. Gli investigatori cercano elementi utili nelle immagini di videosorveglianza della zona.