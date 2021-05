Milano, cinema gratis per chi è vaccinato (anche solo con la prima dose)

19 maggio 2021 a

Cinema gratis per chi è vaccinato. La Cineteca "Meet" di viale Vittorio Veneto 2 a Milano ha annunciato in una nota che da venerdì 21 maggio fino a mercoledì 2 giugno, "coloro che presenteranno in biglietteria il documento rilasciato dal centro vaccinale (basta anche solo la prima dose), potranno accedere gratuitamente alla sala".

I promotori spiegano che l'iniziativa "intende promuovere la campagna vaccinale anti-Covid 19". La Cineteca (l'ex Spazio Oberdan) di trova in viale Vittorio Veneto all'angolo con piazza Oberdan ed è una sala cinematografica completamente rinnovata "in uno spazio dedicato all'innovazione e ai nuovi linguaggi creativi". La sua programmazione, curata da Cineteca Milano, vede al centro il cinema europeo di qualità con film per la maggior parte in anteprima italiana esclusiva e in lingua originale con sottotitoli.

Dal 21 maggio al 2 giugno, in cartellone ci sono "L'Enfer" e "Masques" di Claude Chabrol (in versione originale ed in edizione restaurata, "Voir le jour" di Marion Laine, (2020), "A l'Abordage" di Guillaume Brac (2019), "Wrong" (2012) e "Wrong cops" (2013) di Quentin Dupieux, e "Servants" di Ivan Ostrochovsky (2020), presentato in anteprima mondiale nella sezione Encounters della settantesima Berlinale.

Il 26 aprile, giorno della riapertura delle sale cinematografiche a Milano, all'alba si r formata una coda di 80 persone davanti all'ingresso del cinema Beltrade per poter assistere alla prima proiezione.

