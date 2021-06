Basket, parte la serie finale tra Milano e Bologna: al Forum 3mila spettatori

Fabrizio Carcano 04 giugno 2021 a

Sabato sera e lunedì sera (sempre alle 20,45, diretta tv su Rai Sport e Eurosport 2) il Forum di Assago torna ad ospitare le finali scudetto di basket, tra i padroni di casa dell’Olimpia Milano e i rivali storici della Virtus Bologna, e soprattutto ad ospitare il pubblico, quello vero. Contingentato ad un quarto della capienza dell’impianto, con una soglia di 3164 tifosi sugli spalti. Senza il virus probabilmente ci sarebbe stato il pienone da 12.700 ma questi 3164 sono comunque tanta roba dopo sedici mesi a spalti vuoti.

Per entrare occorrerà esibire il certificato della vaccinazione completa anti Covid-19 oppure di avvenuta guarigione entro i 6 mesi oppure l’esito negativo di un tampone eseguito entro le 48 ore precedenti l’inizio della partita. L’Olimpia Milano tramite il proprio sito ha fatto sapere che ‘i possessori di biglietto per una o entrambe le partite, che lo desiderassero, possono chiamare il numero 02.58187818 per prenotare un test anti-Covid rapido presso i punti RAF First Clinic dell’Ospedale San Raffaele, fino ad esaurimento dei posti disponibili specificando di aver diritto allo sconto del 40% previsto dalla Convenzione con Olimpia Milano’.

Gara 1 si gioca sabato alle 20,45, gara 2 a distanza di 48 ore, lunedì sempre alle 20.45. Poi con lo stacco canonico di 48 ore gara 3 a Bologna mercoledì e venerdì e a seguire sempre distaccate di 48 ore le eventuali gara 5,6 e 7 a campi alternati. Vince chi ottiene 4 vittorie. Nelle due precedenti finali scudetto del 1979 e 1984 ha sempre vinto Bologna, anche se il bilancio totale degli scontri diretti è 104-73 per Milano.

Scontro tra le due regine del nostro basket: l’Olimpia ha conquistato 28 tricolori (gli ultimi nel 2014, 2016 e 2018), la Virtus 15 (l’ultimo nel 2001 prima di un fallimento societario con ripartenza dalla A2). Le due squadre si sono affrontare a settembre nella finale di SuperCoppa con vittoria milanese per 76-67.

Il grande ex di turno è il coach dei milanesi, Ettore Messina, che con le V Nere ha vinto due volte l’Eurolega nel 1998 e 2001, tre scudetti nel 1993, 1998 e 2001 e una Coppa delle Coppe nel 1990.

“Questa sarà una serie molto dura”, avverte Messina, rinfrancato, dopo la sconfitta di una settimana fa nella semifinale di Eurolega persa all’ultimo secondo con il Barcellona, della reazione avuta dalla sua squadra, che ha poi vinto la finalina per il terzo posto contro il CSKA Mosca per 83-73 e mercoledì ha chiuso la semifinale sul 3-0 vincendo a Venezia per 93-83. “Quella a Venezia è stata una vittoria importante, abbiamo giocato con solidità, con coesione, abbiamo superato i momenti difficili, abbiamo giocato un gran terzo quarto e poi abbiamo contenuto il loro tentativo di rimonta. Devo complimentarmi con tutto lo staff, perché mi è sembrato che la squadra avesse ancora energia in corpo dopo la settimana durissima passata a Colonia per le Final Four, tanto che temevo molto queste due partite con Venezia. Non ero sicuro che avremmo avuto l’energia fisica e nervosa per imporci subito. Ma ora siamo concentrati su questa serie finale”, ha concluso Messina.

Questo il programma completo della finale: Gara-1, sabato 5 ore 20.45: Milano-V. Bologna; Gara-2, lunedì 7 ore 20.45: Milano-V. Bologna; Gara-3, mercoledì 9 ore 20.45: V. Bologna-Milano; Gara-4, venerdì 11 ore 19: V. Bologna-Milano; Gara-5 (eventuale), domenica 13 ore 20.45: Milano-V. Bologna; Gara-6 (eventuale), martedì 15 ore 20.45: V. Bologna-Milano; Gara-7 (eventuale): giovedì 17 ore 20.45: Milano-V. Bologna.

