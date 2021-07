Olimpia Milano, via Punter ecco il bomber Jerian Grant

Fabrizio Carcano 03 luglio 2021 a

Via Kevin Punter ed ecco Jerian Grant. L’Olimpia Milano cambia bomber, salutando il cecchino del Bronx, che ha scelto di tornare a Belgrado firmando un ricco biennale con il Partizan dopo essere esploso nel 2019 con i rivali della Stella Rossa, per accogliere Jerian Grant, proveniente dall’esperienza in Grecia con il Patrasso con cui ha chiuso al terzo posto nella serie A ellenica viaggiando a 14,8 punti e 6,9 assist di media.

Classe 1992, 196 centimetri, in grado di giocare anche da regista, Grant (è il figlio di Harvey Grant che ha giocato 11 stagioni nella NBA, mentre lo zio Horace Grant ha giocato Chicago con Micheal Jordan vincendo tre titoli), Prodotto della celebre università di Notre Dame, ha alle spalle un’importante carriera nella NBA dove ha giocato per cinque stagioni, una a New York, due a Chicago poi Orlando e Washington, con 279 presenze di cui 61 in quintetto, 1.692 punti e 805 assist. Nel 2017/18 ai Bulls la sua stagione migliore, con 8.4 punti e 4.6 assist di media. Ha giocato anche 41 partite in G-League con 16.9 punti e 5.7 assist a partita.

“Le parole non possono spiegare fino in fondo l’entusiasmo e l’eccitazione con la quale ho accolto questa opportunità di venire a giocare per l’Olimpia Milano. Arrivo con un solo obiettivo che è quello di fare tutto quello che potrò fare per aiutare la squadra a vincere. Non vedo l’ora di cominciare a giocare”, ha spiegato Grant nella sua prima dichiarazione da biancorosso. Ha firmato un biennale per cui vestirà la maglia dell’AX Armani Exchange fino al 2023 e formerà un reparto guardie spettacolare con il connazionale Devon Hall, appena firmato dai tedeschi del Bamberg.

