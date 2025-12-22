Milano, denudato e costretto a prelevare: 15enne ostaggio per un'ora

Attimi di paura nella serata di domenica 21 dicembre quando, intorno alle 20.15, in una traversa di corso Buenos Aires (a Milano), un ragazzo di 15 anni è stato avvicinato da un gruppo di giovani e rapinato. I quattro lo hanno costretto a consegnare il giubbotto, il maglione e le scarpe che indossava, oltre al telefono cellulare e al portafoglio, per poi accompagnarlo sotto minaccia a un bancomat nel tentativo di fargli prelevare denaro. Non trovando contanti sul conto, i quattro rapinatori hanno obbligato il quindicenne a chiamare il padre per chiedere una ricarica: "Se non gli ricarichi la prepagata, lo uccidiamo".
L'uomo ha subito intuito il pericolo ed è riuscito a contattare il 112, permettendo l'immediato intervento dei carabinieri. All'arrivo della pattuglia, i responsabili hanno tentato di fuggire dividendosi in direzioni diverse, ma sono stati individuati e bloccati poco dopo. All'arrivo dei militari, il quindicenne era ancora con loro ed, essendo stato trattenuto per quasi un'ora dai quattro, è contestato loro anche il sequestro di persona.
I quattro malviventi hanno tentato invano di opporsi ai militari inveendo e facendo credere di aver assunto sostanze stupefacenti. Il gruppo è composto da un maggiorenne, un ventenne nato in Tunisia, e tre minorenni: una quindicenne italiana, un sedicenne nato in Marocco e un diciassettenne nato in Siria. Tutti risultavano già noti alle forze dell'ordine e provenienti dalla zona di Bergamo e provincia. Il maggiorenne è stato condotto nel carcere di San Vittore, mentre i minorenni sono stati accompagnati all'istituto penale Beccaria