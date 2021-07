Lega, altro fine settimana per il referendum sulla giustizia: ecco dove si può andare a firmare

09 luglio 2021 a

La Lega in Lombardia va avanti nella sua battaglia referendaria, così anche in questo secondo fine settimana di luglio, per il secondo fine settimana consecutivo, saremo nelle piazze lombarde, saremo ancora presenti con 500 banchetti e gazebo, ancora con una mobilitazione massiccia.

"Anche questa volta ai gazebo saranno presenti tutti i nostri eletti, i nostri 235 sindaci, i nostri 600 assessori comunali, i nostri 28 consiglieri regionali, i nostri 65 parlamentari e gli oltre 2000 consiglieri comunali - spiega Fabrizio Cecchetti, coordinaore della Lega Lombarda Salvini Premier -. Saranno tutti presenti per autenticare le firme".

"Andiamo avanti nella nostra battaglia per riformare, attraverso il popolo, una giustizia lenta e inefficiente, andiamo avanti in questa nostra battaglia di civiltà per cambiare questa giustizia insieme ai cittadini: vi aspettiamo, venite a firmare ai nostri gazebo per avere una giustizia migliore".

Per sapere dove e quando firmare nella tua città, clicca su questo link: > legaonline.it/referendumgiustizia-gazebo

