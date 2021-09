Beppe Sala chiude la campagna elettorale con Carola Rackete, Matteo Salvini: "Ma vi rendete conto?"

24 settembre 2021 a

Beppe Sala assolda Carola Rackete. Il sindaco uscente di Milano, il giorno prima del voto per le amministrative, sarà sul palco con la capitana della ong Sea Watch. Circostanza che scatena Matteo Salvini, che si spende in un cinguettio al vetriolo: "Ma vi rendete conto? - chiede il leader della Lega -. Il fermo, seduto, svogliato e litigioso Sala salirà sul palco con chi sperona motovedette della Guardia di Finanza. La Lega chiuderà la campagna elettorale con tanti milanesi in periferia (nel quartiere Niguarda)".

L'occasione per unire il primo cittadino del Partito democratico e la Rackete è l'European Ideas Lab, un evento organizzato dal Partito verde europeo e dal gruppo Greens-Efa all'Europarlamento. Quest'ultimo è in programma dal 30 settembre al 2 ottobre e i temi saranno il clima e la biodiversità. La presenza della capitana ha destato però non poco clamore. Si tratta infatti della stessa persona che nel 2019 ha prima forzato un blocco navale poi ha speronato una motovedetta della guardia di finanza. Non solo, perché la Rackete è stata successivamente anche arrestata in Germania.

Una serie di circostanze che scatenano il Carroccio, e non solo. Prima a puntare il dito Silvia Sardone, consigliere comunale della Lega ed europarlamentare che definisce la Rackete "idolo della sinistra radicale e degli antagonisti dei centri sociali". Il timore della leghista è che le forze di sinistra "si stanno schierando apertamente dalla parte di chi favorisce l'immigrazione irregolare: una gravità enorme". Non la pensa diversamente Giorgia Meloni che si chiede "come non possa provare un minimo di imbarazzo Beppe Sala nel condividere il palco con Carola Rackete, famosa per aver violato i nostri confini con una nave carica di immigrati clandestini e speronato una motovedetta della GdF".

