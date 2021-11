Regina Elisabetta, "grazie per il pensiero". Mai visto, a chi ha spedito questa lettera la sovrana: clamoroso in Italia

19 novembre 2021 a

Avevano inviato una lettera alla Regina Elisabetta, facendole le condoglianze per la morte del marito, Filippo di Edimburgo, lo scorso aprile. Senza alcuna pretesa. Di certo non si aspettavano una risposta. E invece qualche giorno fa hanno trovato una lettera nella cassetta della posta col timbro del Regno Unito e lo stemma reale sulla busta. E' successo agli alunni della terza A dell’Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci di Senago, hinterland nord di Milano.

La decisione di scrivere un messaggio alla Sovrana era stata presa dall'insegnante di inglese, che aveva consigliato ai suoi alunni di esercitarsi così. La lettera alla Regina sarebbe potuto essere un buon esercizio di pratica. Alla fine, però, un semplice esercizio scolastico si è trasformato in una bellissima sorpresa per gli studenti. La missiva è stata scritta dalla dama di compagnia di Elisabetta, Annabel Whitehead, e all'interno c'erano un sentito saluto e un ringraziamento ai ragazzi per il pensiero.

Non è la prima volta, comunque, che Sua Maestà risponde a una lettera di condoglianze. E' già successo qualche tempo fa anche ai bambini della scuola elementare di Induno Olona, in provincia di Varese. L'Istituto di Senago, nel frattempo, ha diffuso una nota: "Il messaggio che gli insegnanti vogliono trasmettere ai loro ragazzi è la necessità di aprire la mente e diventare cittadini globali, sia imparando una lingua straniera, sia semplicemente rendendosi conto che esiste sempre un altrove, un altro, una diversità che sono spesso risorsa e opportunità". E ancora: "Se la nostra scuola, composta da meno di 100 alunni, è riuscita a 'toccare' il cuore di una regina, allora tutti dovremmo osare di più e avere ancora e sempre il coraggio e il privilegio di insegnare anche quando la nostra professione sembra aver perso la sua antica autorevolezza. Ci ispiriamo al motto della Walt Disney, "Se puoi sognarlo, puoi farlo", per incoraggiare tutti i nostri ragazzi ad un futuro migliore".

