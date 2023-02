Milano, ragazza trovata morta allo Iulm con una sciarpa al collo

01 febbraio 2023 a

a

a

Una ragazza è stata trovata morta questa mattina 1 febbraio all'interno dell'Università Iulm di Milano. Il custode, nell’aprire i locali per l’inizio delle attività, ha rinvenuto, in un bagno nei pressi delle aule studio, il cadavere di una giovane con una sciarpa attorno al collo legata alla porta. Subito sono arrivati sul posto i carabinieri della Stazione Barona e della Sezione Investigazioni Scientifiche del Nucleo Investigativo, che stanno procedendo ai rilievi. La giovane donna era vestita e, a un primo esame, non riporta segni di violenza. Da una prima ipotesi sembra che si tratti di un suicidio.

La giovane però non è stata ancora identificata perché addosso non aveva documenti e i carabinieri sono in cerca di altri elementi utili per darle un nome e un cognome. Dovrebbe avere intorno ai 25 anni e origini straniere. Vicino al corpo riverso a terra i militari non hanno trovato biglietti o messaggi in cui possa aver scritto le motivazioni del gesto volontario.