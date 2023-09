Ultima generazione blocca il traffico? Salvini: "Idioti, in galera"

20 settembre 2023 a

Questa mattina, attorno alle 8, sei cittadine aderenti alla campagna Fondo Riparazione, promossa da Ultima Generazione, si sono sedute sull'asfalto di una carreggiata di viale Fulvio Testi, una delle più importanti arterie di Milano Nord, e hanno bloccato il traffico, legandosi tra loro con una catena a tre a tre.

Le Forze dell'ordine sono giunte sul posto pochi minuti dopo: le sei attiviste si sono spostate per far passare un'ambulanza e sono state bloccate dagli agenti, che poi sono state fatte salire sulle volanti e condotte alla questura di Milano.

Durissimo il commento su X di Matteo Salvini, vicepremier e ministro dei Trasporti: "Eco-imbecilli bloccano Viale Fulvio Testi a Milano. Questi idioti danneggiano lavoratori, studenti e ambiente, creando traffico e caos - scrive sui social il leader della Lega, pubblicando il video di Local Team -: portateli via di peso e accompagnateli dove è giusto che stiano: in galera". Nel filmato, le proteste veementi (ma sembre nel limite della civiltà) dei presenti, passanti e automobilisti che non hanno fatto in tempo a passare prima che gli eco-attivisti occupassero tutta la carreggiata. "Ma che caz***o significa, toglietevi dai cog***i", urla una ragazza. "Siete delle bestie, la gente deve andare a lavorare", si lamenta un signore, sceso dalla sua vettura.