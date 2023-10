Silvio Berlusconi "milanese illustre"? Al Fatto Quotidiano perdono la testa

05 ottobre 2023 a

a

a

La decisione del comune di Milano di inserire il nome di Silvio Berlusconi nell’elenco dei milanesi illustri, ovvero nel Famedio del Cimitero Monumentale, ha indignato il Fatto Quotidiano. L'ok è stato dato dalla Commissione consultiva del Comune per le onoranze al Famedio: il prossimo 2 novembre il nome del Cav sarà scolpito nel marmo. La proposta, arrivata da Forza Italia, ha trovato il consenso anche della maggioranza di centrosinistra che sostiene il sindaco Beppe Sala.

Dalle parti del Fatto, però, questa decisione è apparsa quasi come un affronto. "Nessuno ha obiettato sull’opportunità di aggiungere il nome di un pregiudicato, condannato definitivo per frode fiscale e morto il 12 giugno scorso quando era ancora aperta su di lui un’inchiesta per i suoi rapporti con Cosa Nostra", ha scritto Gianni Barbacetto sul quotidiano diretto da Travaglio.

"Che cosa è successo nel 2011": Monti, parole forti su Napolitano e Berlusconi

Oltre all'ex premier, sottolinea il Fatto, "saranno iscritti anche il musicista Marcello Abbado, l’editore Achille Mauri, il musicista Franco Cerri, l’ex direttore del Salone del Mobile Manlio Armellini, i conduttori della ditta d’organi più antica d’Italia Cesare, Alessandro e Natale Balbiani. E poi Alberto Garutti e Alfredo Ravasco". A questi, poi, si aggiungono cinque donne: le partigiane Gisella Floreanini e Francesca Laura Wronowski; Gaetanina Calvi, prima donna italiana a laurearsi in ingegneria civile al Politecnico di Milano nel 1913; la prima donna aviatrice italiana Rosina Ferrario; Marta Marzotto; e la dirigente democristiana Ombretta Fumagalli Carulli.